У Раді нацбезпеки США відреагували на удар РФ по журналістах Reuters у Краматорську
У Білому домі засудили атаку росіян по Краматорську, внаслідок чого загинув журналіст Reuters Раян Еванс - консультант з безпеки інформаційного агентства
Про це повідомив речник Ради нацбезпеки США Шон Саветт.
“Ми рішуче засуджуємо цей напад і висловлюємо наші глибокі співчуття агенції Reuters у зв'язку з втратою одного з їхніх людей”, - написав він.
Удар РФ по Краматорську 25 серпня
У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Вісім людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
Унаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Двоє медійників видання перебувають у лікарні.
Згодом стало відомо, що Міжнародна організація "Репортери без кордонів" готує судовий позов проти Росії через ворожий удар по готелю в Краматорську, внаслідок якого загинув співробітник Reuters, також постраждали журналісти.
27 серпня повідомлялось, що журналіст агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей після російського удару по готелю у Краматорську перебуває у важкому стані в лікарні.
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