У РФ помер син очільника Роснафти Ігоря Сєчина, - росЗМІ

Про це написав російський опозиціонер Леонід Невзлін, з посиланням на держреєстр.

"Напевно, важко повірити, але я щиро співчуваю батькові, який втратив дитину. Як співчуваю мамі Олексія Навального. Як співчував останні роки мамі Борі Нємцова, яка покинула нас цього місяця", - написав Невзлін.

Саме Невзлін був соратником Михайла Ходорковського у компанії ЮКОС, яку Путін забрав руками Ігоря Сєчина.

"Які дивні збіги... Сьогодні, коли ми згадували з моїми друзями та партнерами, з чого почалася війна Кремля проти ЮКОСу, а саме – з доповіді Михайла Ходорковського про корупцію на засіданні РСПП, саме сьогодні я дізнався про те, що Ігор Сєчін щойно втратив сина. Та сама людина, яка сфабрикувала всю дуту і криваву справу проти нас", - додав опальний олігарх.

Як повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, син голови Роснафти Ігоря Сечина Іван помер в особняку у кортежному селищі у Красногорську, що у Підмосков'ї. 3 січня сину голови ПАТ "Роснафта" виповнилося 35 років.

У ніч на 5 лютого він поскаржився, що йому погано, він задихається. Чоловік упав на ліжко і знепритомнів. Його оточення перенесло Івана на підлогу і намагалося зробити первинні реанімаційні заходи, водночас викликавши швидку.

Родичі повідомили медиків, що Іван Сечин мав лише гіпертонію. Він приймав якісь ліки, призначені лікарем, але останні місяці не звертався за медичною допомогою. Причину смерті встановлюють.

Про смерть Івана Сечина також повідомляє телеграм-канал Атео, який зазначає, що він займав керівну посаду у компанії батька з 2014 року, коли йому було 25 років.