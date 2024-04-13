У РФ силовики увірвались у квартиру дипломата з Киргизстану та побили його дружину. Бішкек відреагував

Про це повідомляє AKIpress.

Російські поліцейські незаконно вдерлися до квартири Жолдошбекова і вимагали від співробітника посольства Киргизстану пред'явити документи про перебування на міграційному обліку.

"Такі дії з боку правоохоронних органів РФ щодо акредитованих співробітників диппредставництва Киргизстану є неприпустимими, вимагають ретельного розгляду та притягнення винних до відповідальності у найкоротші терміни", - заявив МЗС Киргизстану.

Представник російського посольства в Бішкеку висловив жаль з приводу інциденту і повідомив, що проводиться перевірка.