У РФ силовики увірвались у квартиру дипломата з Киргизстану та побили його дружину. Бішкек відреагував
Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило ноту російському посольству з приводу рейду силовиків на квартиру радника посольства Киргизстану в Москві Манаса Жолдошбекова. Під час рейду силовики побили членів його сім'ї
Про це повідомляє AKIpress.
Російські поліцейські незаконно вдерлися до квартири Жолдошбекова і вимагали від співробітника посольства Киргизстану пред'явити документи про перебування на міграційному обліку.
"Такі дії з боку правоохоронних органів РФ щодо акредитованих співробітників диппредставництва Киргизстану є неприпустимими, вимагають ретельного розгляду та притягнення винних до відповідальності у найкоротші терміни", - заявив МЗС Киргизстану.
Представник російського посольства в Бішкеку висловив жаль з приводу інциденту і повідомив, що проводиться перевірка.
- МЗС Киргизстану закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Росії після стрілянини у ТРЦ "Крокус Сіті Холл" під Москвою 22 березня, у якій звинувачують киргизів.
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