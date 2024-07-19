У РФ журналісту WSJ Гершковичу дали 16 років колонії суворого режиму
Свердловський суд у Росії 19 липня засудив американського репортера, співробітника московського бюро видання The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві
Про це повідомляє Интерфакс.
Росія визнала громадянина США Гершковича винним у шпигунстві на користь ЦРУ.
У матеріалі йдеться, що вирок наразі не набрав законної сили, тому може бути оскаржений протягом 15 діб з моменту його ухвалення, "засудженим, які перебувають у СІЗО, - з дня вручення копії вироку".
Водночас раніше у ході дебатів сторін у російському суді прокурор просив призначити журналістові 18 років колонії.
Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича
В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.
Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.
Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.
26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.
26 березня московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня.
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