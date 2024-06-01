У Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки: полковник Грант про можливі наміри росіян щодо перетину Сувальського коридору

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо зустрічей Путіна у Білорусі, то насправді вони мало що означають, тому що Білорусь досі немає повноцінної армії. Якщо говорити про якість бійців, то там максимум - колишні охоронники нічних клубів. Так, у них знайдеться кілька хороших солдатів, але це зовсім нічого у порівнянні з тією кількістю солдатів, яку мають західні країни, зокрема Польща, Литва, не кажучи вже про війська, що стоять за ними у Швеції та Фінляндії", - прокоментував полковник британської армії у відставці.

За його словами, Білорусь не є серйозним гравцем у цій грі, а якщо вони дійсно думають про перетин Сувальського коридору, їм буде непереливки, тому що це надзвичайно складний шматок землі.

"Я вже багато разів про це писав і говорив. Все дуже просто, якщо Білорусь на це наважиться, то автоматично втягне себе у війну. І що тоді? Особливо зважаючи на географічну локацію Білорусі, яка оточена і НАТО, і Україною. Аби вийти з Сувальського коридору, росіянам знадобиться кожен солдат, який там є. Американська бригада просто зайде ззаду, закриє порт і захопить усі засоби протиповітряної оборони. Отже, у Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки", - підкреслив Глен Грант.