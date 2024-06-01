У Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки: полковник Грант про можливі наміри росіян щодо перетину Сувальського коридору
Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що територія Сувальського коридору - надзвичайно складний шматок землі, тому противнику там буде непереливки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо зустрічей Путіна у Білорусі, то насправді вони мало що означають, тому що Білорусь досі немає повноцінної армії. Якщо говорити про якість бійців, то там максимум - колишні охоронники нічних клубів. Так, у них знайдеться кілька хороших солдатів, але це зовсім нічого у порівнянні з тією кількістю солдатів, яку мають західні країни, зокрема Польща, Литва, не кажучи вже про війська, що стоять за ними у Швеції та Фінляндії", - прокоментував полковник британської армії у відставці.
За його словами, Білорусь не є серйозним гравцем у цій грі, а якщо вони дійсно думають про перетин Сувальського коридору, їм буде непереливки, тому що це надзвичайно складний шматок землі.
"Я вже багато разів про це писав і говорив. Все дуже просто, якщо Білорусь на це наважиться, то автоматично втягне себе у війну. І що тоді? Особливо зважаючи на географічну локацію Білорусі, яка оточена і НАТО, і Україною. Аби вийти з Сувальського коридору, росіянам знадобиться кожен солдат, який там є. Американська бригада просто зайде ззаду, закриє порт і захопить усі засоби протиповітряної оборони. Отже, у Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки", - підкреслив Глен Грант.
- 29 березня до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля і вручили йому ноту протесту. Причиною протесту стали опублікована нещодавно розмова Лукашенка з високопоставленим військовим Білорусі, в яких звучать необґрунтовані звинувачення у військових погрозах Білорусі, які нібито виходять від Литви. Також під час розмови висловлювалися інсинуації про незахищеність Сувальського коридору і дано вказівки підготувати білоруську армію до можливого протистояння з країнами Балтії та Польщею.
- 21 квітня у Сувальському коридорі проводилися спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом Brave Griffin 24/II за участі США та Португалії.
- 23 травня літак російського диктатора Володимира Путіна прибув до Білорусі. 24 травня він проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
- З 27 по 31 травня Білорусь провела тижневі навчання авіації та протиповітряної оборони за участі Росії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе