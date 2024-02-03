У Румунії уряд домовився з фермерами й перевізниками про припинення протестів
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та представники румунських фермерів і перевізників 2 лютого підписали угоду про припинення протестів на тлі аналогічних акцій в інших європейських країнах
Про це повідомляє "Європейська правда".
Відповідно до угоди між румунським урядом і фермерами, 5 лютого при прем’єрі країни створять міжвідомчий комітет "для аналізу та пошуку найкращих рішень щодо вимог протестувальників". До складу комітету увійдуть представники профільних міністерств Румунії, а також фермерів і перевізників.
"Метою комітету є врегулювання претензій фермерів і перевізників та розробка конкретних пропозицій щодо вирішення проблем у відповідних секторах економіки", – йдеться в пресрелізі уряду Румунії.
Блокада руху вантажівок румунськими фермерами
13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.
14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет".
15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".
Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.
За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.
Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.
У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу - Дякове", що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок. Про це повідомили у Державній митній службі України.
20 січня румунські фермери та аграрії розблокували рух вантажівок через міжнародні автомобільні пункти пропуску "Порубне - Сірет" і "Халмеу - Дякове" на кордоні з Україною.
25 січня румунський уряд схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам, які раніше вимагали захисту від впливу українського імпорту та блокували пункти пропуску на кордоні.
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