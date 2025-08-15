У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": є загиблі й постраждалі

Про це повідомило російське пропагандистське державне агентство РИА Новости, а також міністерство з надзвичайних справ РФ.

Згідно з повідомленнями, будівля порохового цеху повністю зруйнована, на місці вибуху виникла пожежа.

За даними МНС Росії, внаслідок події загинули щонайменше 5 осіб, ще 70 людей постраждали. 5 пацієнтів у тяжкому стані, 48 оглядають медики. Під завалами ще можуть лишатися люди.

Попередньою причиною вибуху на пороховому заводі "Еластик" називають детонацію боєприпасу.

За інформацією телеграм-каналу видання The Moscow Time, завод синтетичних волокон "Еластик" зареєстровано 2000 року. Підприємство спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів.

У жовтні 2021 року на території одного з цехів заводу, яке використовувало ТОВ "Розряд", що випускало вибухові речовини, також стався вибух. Тоді загинули 17 осіб.