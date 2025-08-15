У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": є загиблі й постраждалі
У пороховому цеху заводу "Еластик", що в Шилівському районі Рязанської області Росії, у п'ятницю,15 серпня, стався вибух
Про це повідомило російське пропагандистське державне агентство РИА Новости, а також міністерство з надзвичайних справ РФ.
Згідно з повідомленнями, будівля порохового цеху повністю зруйнована, на місці вибуху виникла пожежа.
За даними МНС Росії, внаслідок події загинули щонайменше 5 осіб, ще 70 людей постраждали. 5 пацієнтів у тяжкому стані, 48 оглядають медики. Під завалами ще можуть лишатися люди.
Попередньою причиною вибуху на пороховому заводі "Еластик" називають детонацію боєприпасу.
За інформацією телеграм-каналу видання The Moscow Time, завод синтетичних волокон "Еластик" зареєстровано 2000 року. Підприємство спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів.
У жовтні 2021 року на території одного з цехів заводу, яке використовувало ТОВ "Розряд", що випускало вибухові речовини, також стався вибух. Тоді загинули 17 осіб.
- У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони уразили Сизранський НПЗ у Самарській області РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе