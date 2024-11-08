У Сеулі пригрозили спільною з США відповіддю, якщо КНДР спробує здійснити ядерний удар по Південній Кореї

Про це інформує Reuters.

Він підкреслив, що в разі нападу, Сеул, у тісній координації зі Сполученими Штатами, завдасть негайного контрудару, використовуючи американську ядерну зброю.

"Я вважаю, що було б ірраціонально з їхнього боку наважитися на ядерну атаку проти Республіки Корея, і якщо вони це зроблять, то ядерний альянс РК-США негайно завдасть удару по Північній Кореї за допомогою американської ядерної зброї", - наголосив він.

Ця заява пролунала на тлі останніх військових дій Північної Кореї. Так, 31 жовтня КНДР успішно випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету твердопаливного типу "Хвасонг-19".

Президент Юн, відомий своєю жорсткою позицією щодо Північної Кореї, підтвердив курс на зміцнення оборонного союзу з США. У виданні пояснили, що це пов'язано з постійним розвитком Північною Кореєю свого ядерного арсеналу та балістичних ракет, що є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Згідно з повідомленням, Сеул прагне до подальшого поглиблення стосунків з Вашингтоном, спираючись на 70-річний військово-політичний союз, актуальність якого особливо зросла останнім часом.