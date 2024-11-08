У Сеулі пригрозили спільною з США відповіддю, якщо КНДР спробує здійснити ядерний удар по Південній Кореї
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про готовність Сеула до спільної зі Сполученими Штатами відповіді у разі ядерної агресії з боку КНДР
Про це інформує Reuters.
Він підкреслив, що в разі нападу, Сеул, у тісній координації зі Сполученими Штатами, завдасть негайного контрудару, використовуючи американську ядерну зброю.
"Я вважаю, що було б ірраціонально з їхнього боку наважитися на ядерну атаку проти Республіки Корея, і якщо вони це зроблять, то ядерний альянс РК-США негайно завдасть удару по Північній Кореї за допомогою американської ядерної зброї", - наголосив він.
Ця заява пролунала на тлі останніх військових дій Північної Кореї. Так, 31 жовтня КНДР успішно випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету твердопаливного типу "Хвасонг-19".
Президент Юн, відомий своєю жорсткою позицією щодо Північної Кореї, підтвердив курс на зміцнення оборонного союзу з США. У виданні пояснили, що це пов'язано з постійним розвитком Північною Кореєю свого ядерного арсеналу та балістичних ракет, що є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
Згідно з повідомленням, Сеул прагне до подальшого поглиблення стосунків з Вашингтоном, спираючись на 70-річний військово-політичний союз, актуальність якого особливо зросла останнім часом.
- 12 вересня військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією.
- 18 вересня Північна Корея провела запуск балістичних ракет у бік Східного моря. У Японії заявили, що ціль впала за межі виключної економічної зони країни.
- 31 жовтня КНДР знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік Східного моря. Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування ракети було попередженням ворогам, які загрожували безпеці країни.
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