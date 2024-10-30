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У штатах Орегон і Вашингтон підпалили урни для голосування: знищені сотні бюлетенів

Катерина Єсікова
30 жовтня, 2024 середа
10:06
Світ Прапор США

За кілька днів до президентських виборів у США невідомі підпалили урни для голосування в штатах Орегон і Вашингтон. Через це згоріли сотні бюлетенів

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Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що підпал бюлетенів стався у понеділок, 28 жовтня. На північному заході США у Портленді (штат Орегон) невідомий прикріпив запалювальний пристрій до урни для голосування.

Водночас на автобусній станції у Ванкувері (штат Вашингтон) уранці в понеділок підпалили другу урну для голосування. Правоохоронці виявили поряд з урною "підозрілий пристрій".

Зауважимо, що голосування в Орегоні та Вашингтоні майже повністю здійснюється поштою або шляхом видачі бюлетенів.

"Напад на виборчу урну є нападом на нашу демократію і є абсолютно неприйнятним. Якою б не була мотивація цього інциденту, немає жодного виправдання для будь-яких спроб позбавити виборців виборчих прав", - заявив держсекретар Орегону ЛаВонн Гріффін-Валад. 

Як пише видання, у Портленді було знищено лише три бюлетені. Натомість у Ванкувері згоріли сотні.

  • 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами у США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.

 

 

Теги:
Новини
Кримінал
президентські вибори
вибори у США
США
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