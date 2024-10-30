У штатах Орегон і Вашингтон підпалили урни для голосування: знищені сотні бюлетенів
За кілька днів до президентських виборів у США невідомі підпалили урни для голосування в штатах Орегон і Вашингтон. Через це згоріли сотні бюлетенів
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що підпал бюлетенів стався у понеділок, 28 жовтня. На північному заході США у Портленді (штат Орегон) невідомий прикріпив запалювальний пристрій до урни для голосування.
Водночас на автобусній станції у Ванкувері (штат Вашингтон) уранці в понеділок підпалили другу урну для голосування. Правоохоронці виявили поряд з урною "підозрілий пристрій".
Зауважимо, що голосування в Орегоні та Вашингтоні майже повністю здійснюється поштою або шляхом видачі бюлетенів.
"Напад на виборчу урну є нападом на нашу демократію і є абсолютно неприйнятним. Якою б не була мотивація цього інциденту, немає жодного виправдання для будь-яких спроб позбавити виборців виборчих прав", - заявив держсекретар Орегону ЛаВонн Гріффін-Валад.
Як пише видання, у Портленді було знищено лише три бюлетені. Натомість у Ванкувері згоріли сотні.
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