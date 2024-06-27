У Словаччині посилять захист політиків після замаху на Фіцо

Про це повідомляє Associated Press.

Такі заходи словацького уряду мають стати чинними з 15 липня - після того, як його схвалить президент Петер Пеллегріні - близький союзник Фіцо.

Згідно з документами, влада Словаччина матиме змогу заборонити громадянам мітинги протесту перед домівками політиків і житловими кварталами. Водночас діятиме заборона на демонстрації біля резиденцій президента й уряду.

Пакет законів розкритикувала опозиція та правозахисна організація Amnesty International, зокрема через спробу обмежити право людей на зібрання.

Відомо, що міністерство внутрішніх справ визначить і підготує для президента, прем’єра та спікера парламенту довгострокові резиденції, якими вони користуватимуться.

Водночас захистом зможуть користуватися лідери усіх політичних партій парламенту, генпрокурор і очільник конституційного суду.

"Прем'єр-міністри та спікери парламенту, які обіймали посаду не менше двох термінів, отримають регулярну виплату після закінчення терміну повноважень. Наразі пільга надається лише для колишніх президентів", - додає AP.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.