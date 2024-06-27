У Словаччині посилять захист політиків після замаху на Фіцо
Словацький парламент схвалив пакет законів, які посилять захист провідних політиків та інших осіб після замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо
Про це повідомляє Associated Press.
Такі заходи словацького уряду мають стати чинними з 15 липня - після того, як його схвалить президент Петер Пеллегріні - близький союзник Фіцо.
Згідно з документами, влада Словаччина матиме змогу заборонити громадянам мітинги протесту перед домівками політиків і житловими кварталами. Водночас діятиме заборона на демонстрації біля резиденцій президента й уряду.
Пакет законів розкритикувала опозиція та правозахисна організація Amnesty International, зокрема через спробу обмежити право людей на зібрання.
Відомо, що міністерство внутрішніх справ визначить і підготує для президента, прем’єра та спікера парламенту довгострокові резиденції, якими вони користуватимуться.
Водночас захистом зможуть користуватися лідери усіх політичних партій парламенту, генпрокурор і очільник конституційного суду.
"Прем'єр-міністри та спікери парламенту, які обіймали посаду не менше двох термінів, отримають регулярну виплату після закінчення терміну повноважень. Наразі пільга надається лише для колишніх президентів", - додає AP.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
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