У Словаччині розповіли про стан прем'єра Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу 15 травня перебуває у важкому стані. Тому дострокового повернення очікувати не варто
Про це повідомляє Aktuality.
Голова парламентського клубу Smer у парламенті Ян Ріхтер заявив, що стан прем'єр-міністра все ще важкий, тому дострокового повернення Фіцо очікувати не варто. За його оцінками, він може бути повністю здоровий до кінця року.
"Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення", - сказав Ріхтер.
Він додав, що повноцінне одужання включає також і час на реабілітацію для прем'єра.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
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