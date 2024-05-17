У Словаччині розповіли, в якому стані перебуває Фіцо після ще однієї операції

Про це повідомляє Aktuality.sk.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк і директор лікарні в місті Банська-Бистриця Міріам Лапунікова виступили перед журналістами, щоб розповісти про стан Роберта Фіцо.

Відомо, що Фіцо й надалі перебуває у важкому стані. Лікарі провели другу операцію словацькому премʼєр-міністру.

"Його стан усе ще дуже тяжкий. Я думаю, що знадобиться кілька днів, щоб побачити розвиток його стану", – сказав Каліняк.

За словами директора лікарні, Роберт Фіцо вже при тямі.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.