У США громадянина РФ звинуватили в незаконному експорті мікроелектроніки військового призначення
У Флориді заарештували громадянина Росії Дениса Постового за звинуваченням у незаконному експорті мікроелектроніки, яка має військове застосування
Про це повідомило міністерство юстиції США.
Громадянина Росії Дениса Постового, який проживає у США, звинувачено у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю, в контрабанді, відмиванні грошей і шахрайстві. Його заарештували вранці 16 вересня у Сарасоті, Флорида.
Відповідно до судових документів, починаючи принаймні з лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Постовий закуповував і незаконно експортував зі США до Росії мікроелектронні компоненти військового призначення. Зокрема, експортована мікроелектроніка може бути використана в безпілотниках.
За даними слідства, через мережу компаній, якими Постовой володіє або керує в Росії, Гонконгу й інших країнах, він та інші учасники мережі купували мікроелектроніку в американських дистриб’юторів та експортували до Росії без необхідних ліцензій від міністерства торгівлі. Серед компаній Постового були WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited (усі розташовані в Гонконзі) і Vector Group (Росія).
Слідчі з'ясували, що Постовой приховував і спотворював дані про справжніх кінцевих користувачів і кінцеві пункти призначення мікроелектроніки, надаючи неправдиву інформацію в документах, пов’язаних з експортом. Товари, які в підсумку призначалися до Росії, проходили через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг, Швейцарію та інші країни, а Постовой отримував платежі в доларах США з іноземних банківських рахунків. Його компанії переказували кошти для купівлі та відправлення товарів через банківські рахунки в Гонконзі, Росії та інших країнах на банківські рахунки у США, включно з банківськими рахунками американських постачальників мікроелектроніки та інших чутливих технологій.
На це затримання вже відреагувало посольство Росії у США.
"Посольству відомо про затримання у штаті Флорида громадянина Росії Д.Постового. При цьому офіційного повідомлення про арешт із місцевих правоохоронних органів до нас не надходило. Запитали інформацію про місце перебування росіянина в державному департаменті. Після її отримання зв'яжемося зі співвітчизником. Надамо йому необхідне консульсько-правове сприяння", – йдеться в коментарі посольства.
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