У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану

Про це повідомляє Bloomberg.

Корпорація RTX погодилася сплатити штраф у розмірі $200 млн, щоб врегулювати звинувачення уряду США в тому, що вона порушила контроль над експортом, передавши конфіденційні технології супротивникам, таким як Китай, Росія та Іран.

Угода, оголошена в п’ятницю Державним департаментом, відбулася після того, як RTX добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, виникли через неправильну класифікацію оборонних статей згідно з Правилами міжнародної торгівлі зброєю (ITAR).

Недотримання дочірніми компаніями RTX експортного контролю США призвело до того, що чутлива технологія потрапила до Китаю та, у деяких випадках, повернулася до США, де вона була включена до переліку систем військової авіації, включаючи Air Force One.

Порушення в основному сталися в Rockwell Collins Inc., аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередницею RTX United Technologies Corp. Половину врегулювання призупинено за умови, що RTX використає гроші для зміцнення своїх програм відповідності.

Одне зі звинувачень стосувалося технології, переданої Китаю, якого адміністрація президента США вважала головним супротивником країни. В одному випадку несанкціонований експорт допоміг виявити конструкцію компонентів системи контролю навколишнього середовища для військових літаків F/A-18 E/F Super Hornet і EA-18G Growler.

Під час звіту про прибутки в липні компанія повідомила, що виділила майже $1 млрд на розгляд результатів трьох державних розслідувань.