У США зафіксували перший випадок смерті від "віспи Аляски"

Про це пише CNN з посиланням на інформацію від департаменту охорони здоров’я штату.

Зазначається, що з моменту виявлення вірусу у 2015 році медики зареєстрували сім випадків зараження.

Останній з них був у літнього чоловіка, який помер у січні 2024 року. У чоловіка була ослаблена імунна система через лікування раку. Ймовірно, саме це і спричинило ускладнення хвороби.

Експерти кажуть, що хвороба часто протікає в легкій формі й що зараження людей - це все ще рідкість, оскільки вірус в основному трапляється в популяціях дрібних ссавців.

"Шість із семи випадків були легкими, тому пацієнтам навіть не потрібно було отримувати допоміжну допомогу від медиків", - сказав державний епідеміолог і голова секції епідеміології Аляски Джо Маклафлін.

"Віспу Аляски" відкрили лише нещодавно. Зараз вірусом в основному заражаються червоні полівки й землерийки, а також інші гризуни, такі як червоні білки. Вірус належить до роду ортопоксвірусів. Захворювання, пов’язані з цим родом, включають віспу, коров’ячу віспу, віспу коней, віспу верблюдів і віспу мавп.

Джо Маклафлін припускає, що цей вірус був присутній на Алясці "протягом сотень, якщо не тисяч років". На його думку, збільшення кількості випадків зараження "віспою Аляски" не означає, що останніми роками вірус став більш поширеним серед популяції дрібних ссавців штату.

"Що змінилося, так це обізнаність медиків і широкої громадськості про те, що вірус "віспи Аляски" є чимось можливим. Цілком імовірно, що випадки зараження людей мали місце і до 2015 року, але... просто не були діагностовані", - припустив Маклафлін.

Наразі відомо, що інфікування людей відбувалося після контакту з тваринами. Жоден із семи людей, у яких діагностували "віспу Аляски", незадовго до цього не виїжджав за межі штату чи країни.