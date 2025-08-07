У США здивовані, чому саме росіяни оголосили наратив про зустріч Путіна й Трампа, яка нібито вже погоджена, - Добрянський
У США здивовані тим, що саме російська сторона першою повідомила про нібито узгоджену зустріч між Путіним і Трампом, тоді як офіційний Вашингтон не підтверджував такої інформації
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський
"Тут найважливіше - хто веде цю справу. Чи справді Америка керує процесом? Багато з нас тут, у США, були здивовані, коли посеред ночі наш ворог оголосив про якусь зустріч, яка нібито вже погоджена між Путіним і Трампом. Це відбулося тоді, коли Білий дім ще не мав відповіді. Але так сталося, що саме ворог веде наратив про те, як усе відбуватиметься", - зазначив Добрянський.
За словами речника Українського конгресового комітету Америки, президент Трамп учора під час опитування не підтвердив жодної інформації на 100%. Він не уточнив, чи відбудеться зустріч, чи надходили якісь пропозиції від нашого ворога. Також він утримався від підтвердження будь-яких домовленостей.
"Трамп місяцями намагається домогтися припинення вогню. Наша країна, Америка, тепер веде переговори з терористичною державою, а не з порядною країною, яка б погодилася на припинення вогню під час перемовин. Проте обстріли України тривають щодня і щовечора. Західний альянс має повідомити про подальші кроки, адже наразі ворог веде свій наратив", - наголосив Добрянський.
- РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч із Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
- Народний депутат України Олег Синютка зазначив, що США здатні примусити Росію до припинення війни в Україні. Трамп має у своєму розпорядженні потужні військові, економічні та дипломатичні інструменти, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність.
