У Судані внаслідок атаки на табір переселенців загинули щонайменше 40 людей
У західному регіоні Дарфур у Судані унаслідок атаки воєнізованих Сил швидкої підтримки на табір переселенців загинуло щонайменше 40 людей
Про це інформує Associated Press, посилаючись на місцеві правозахисні групи.
Група Emergency Response Rooms, яка працює в таборі для переселенців Абу-Шук, повідомила, що воєнізовані Сили швидкої підтримки, що ведуть війну з суданськими військовими, здійснили напад на частину табору, націлившись на громадян, які перебували у своїх будинках.
Унаслідок атаки щонайменше 40 людей загинуло, ще 19 зазнали поранень.
Комітети опору в Ель-Фашері, які складаються з місцевих жителів і правозахисників, підтвердили напади. Вони заявили, що ця ситуація "відображає масштаби жахливих порушень, скоєних проти невинних, беззахисних людей".
Як зазначає AP, у таборі для переселенців Абу-Шук проживає близько 450 тис. людей. Він неодноразово зазнавав нападів.
- Раніше високопосадовці ООН попередили Раду Безпеки, що близько 800 тис. людей у суданському місті Ель-Фашир перебувають у "надзвичайній і безпосередній небезпеці" через посилення насильства.
