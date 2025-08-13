У Судані внаслідок атаки на табір переселенців загинули щонайменше 40 людей

Про це інформує Associated Press, посилаючись на місцеві правозахисні групи.

Група Emergency Response Rooms, яка працює в таборі для переселенців Абу-Шук, повідомила, що воєнізовані Сили швидкої підтримки, що ведуть війну з суданськими військовими, здійснили напад на частину табору, націлившись на громадян, які перебували у своїх будинках.

Унаслідок атаки щонайменше 40 людей загинуло, ще 19 зазнали поранень.

Комітети опору в Ель-Фашері, які складаються з місцевих жителів і правозахисників, підтвердили напади. Вони заявили, що ця ситуація "відображає масштаби жахливих порушень, скоєних проти невинних, беззахисних людей".

Як зазначає AP, у таборі для переселенців Абу-Шук проживає близько 450 тис. людей. Він неодноразово зазнавав нападів.