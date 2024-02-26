У віці 87 років помер британський фінансист Джейкоб Ротшильд
Помер британський фінансист, голова благодійного фонду Rothschild Foundation Джейкоб Ротшильд
Про це фонд повідомив на своєму сайті.
"Фонд Ротшильда із сумом повідомляє про смерть свого голови, лорда Ротшильда, бізнесмена, підприємця, філантропа та культурного лідера, який здійснив глибокі зміни в багатьох сферах британського життя", – зазначено в повідомленні.
Обов'язки голови фонду Ротшильда візьме на себе його донька Ханна.
Ротшильди – міжнародна династія підприємців, фінансово-промислова група. Її засновником є Маєр Ротшильд, який відкрив банк у Франкфурті-на-Майні. Бізнес продовжили п'ять його синів, а потім – онуки та їхні нащадки.
Джейкоб Ротшильд був прапраправнуком Натана Маєра Ротшильда. Очолював лондонську гілку Ротшильдів. Був почесним президентом Інституту дослідження єврейської політики. У 1988 − 2019 роках був головою ради директорів фонду RIT Capital Partners, а в 1985 − 1991 роках очолював раду піклувальників Лондонської національної галереї.
Англійська гілка династії Ротшильдів володіє гірничодобувними монополіями в Південній Африці, найбільшими компаніями нафтової промисловості та кольорової металургії.
Джейкоба Ротшильда поховають за юдейськими звичаями в рамках невеликої сімейної церемонії.
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