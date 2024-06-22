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Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій проти РФ в обмін на захист будівництва своєї АЕС, - ЗМІ

22 червня, 2024 субота
16:58
Світ Угорщина

Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії в обмін на те, що вони не вплинуть на будівництво атомної електростанції "Пакш-2"

Зміст

Про це пише угорська служба Радіо Свобода.

За словами джерел, уряд Угорщини припинив блокування санкцій ЄС в обмін на те, що "Пакш-2" отримає виняток, який захищатиме його від будь-яких поточних і майбутніх потенційних санкцій.

До того ж країна вивела проєкт "Пакш-2" зі сфери дії санкцій із попередніх пакетів, тобто тепер на нього поширюється загальний виняток.

У виданні зазначають, що ця поступка не змінює позицію угорського уряду проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників Росатому, за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької АЕС.

Проте раніше уряд Угорщини виключав підтримку будь-яких каральних заходів, що впливають на російський газовий сектор, посилаючись на безпеку поставок. "Це значна подія", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про АЕС "Пакш-2"

АЕС "Пакш-2" у центральній Угорщині будує російська компанія "Росатом" із 2014 року. Вона споруджує два реактори, потужність кожного становить 1,2 ГВт.

Проєкт "Пакш-2" передбачає розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш", яка нині має 4 реактори. АЕС "Пакш" розташована за 100 км від Будапешта й за 5 км від міста Пакш. Станція побудована за радянським проєктом і виробляє понад 42% всієї електроенергії, яка генерується в країні.

Вартість проєкту "Пакш-2" - понад 12 млрд євро. Росатом має побудувати два нові реактори на АЕС до 2030-2031 року. Росія й Угорщина підписали документи про будівництво п'ятого й шостого блоків АЕС "Пакш" після окупації Криму, в кінці 2014 року. Проєкт здійснюють під керівництвом Росатому, його фінансують здебільшого коштом російського державного кредиту. У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл РФ на будівництво проєкту "Пакш-2". Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина виступала проти будь-яких санкцій стосовно російської атомної енергетики.

  • Країни Європейського Союзу 20 червня погодили 14-й пакет санкцій проти Росії попри те, що Німеччина гальмувала погодження нових заборон.
Теги:
Росія
Угорщина
Війна з Росією
атомна енергетика
санкції ЄС проти Росії
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