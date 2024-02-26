Угорський парламент обрав нового президента 

За відповідне рішення проголосував парламент Угорщини в понеділок, 26 лютого, інформує видання Telex.

За кандидатуру Тамаша Шуйка проголосували 134 депутати, 5 виступили проти.

Шуйок вступить на посаду через вісім днів – 5 березня. До того моменту обов'язки президента виконуватиме голова парламенту Ласло Кьовер. Своєю чергою обов'язки Кьовера на посаді спікера виконуватиме один із віцепрезидентів парламенту, Шандор Лежак.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Шуйка з обранням і побажав йому успіхів у роботі.

Тамаш Шуйок народився 24 березня 1956 року в Кішкунфеледьгазі. За освітою юрист, закінчив факультет права та політичних наук. З 1982 по 1991 рік він був юрисконсультом, а з 1991-го і до свого обрання суддею Конституційного суду працював адвокатом. У 2000-2014 роках був почесним консулом Австрії. З вересня 2005 року також був запрошеним викладачем конституційного права на юридичному факультеті Сегедського університету.

У 2013 році здобув ступінь доктора філософії.

“Я ніколи в житті не цікавився політикою”, − сказав він місцевим ЗМІ у 2021 році.

Раніше, в понеділок удень, парламент офіційно прийняв відставку Каталін Новак. Це рішення підтримали всі 196 присутніх на засіданні депутатів. Від цього моменту її повноваження як президентки республіки було припинено.