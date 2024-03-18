Україна очікує, що Австрія очолить міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги, – Стефанчук
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з федеральним президентом Австрії Александером ван дер Белленом. Сторони обговорили посилення гуманітарної підтримки України
Про це Стефанчук повідомив у Facebook.
"Переконаний, Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні", - написав він.
"Для України важлива будь-яка гуманітарна допомога: автомобілі швидкої допомоги, протезування поранених воїнів і постраждалих цивільних осіб, а також їхня реабілітація, будівельна й комунальна техніка — усе є вкрай необхідним для функціонування наших територіальних громад", - додав голова ВР.
Також політики обговорили гуманітарне розмінування в Україні, й Стефанчук висловив сподівання, що Австрія й надалі допомагатиме в цьому питанні.
"Окремо приділили увагу європейській інтеграції України. Розраховую на політичну підтримку Австрією подальшого руху України до повноправного членства України в ЄС", - написав спікер Ради.
Він розповів президентові Австрії про перебіг реформ в Україні.
"Окрім того, обговорили реалізацію Формули миру президента України Володимира Зеленського. Україна високо цінує готовність Австрії взяти участь у реалізації конкретних пунктів ініціативи", - написав Стефанчук.
Також сторони обговорили так звані вибори президента РФ. Стефанчук наголосив, що Україна не визнає їхніх результатів.
- У травні минулого року уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.
- А у червні того ж року уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.66 Купівля 38.66Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.06Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе