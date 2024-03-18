Україна очікує, що Австрія очолить міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги, – Стефанчук

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

"Переконаний, Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні", - написав він.

"Для України важлива будь-яка гуманітарна допомога: автомобілі швидкої допомоги, протезування поранених воїнів і постраждалих цивільних осіб, а також їхня реабілітація, будівельна й комунальна техніка — усе є вкрай необхідним для функціонування наших територіальних громад", - додав голова ВР.

Також політики обговорили гуманітарне розмінування в Україні, й Стефанчук висловив сподівання, що Австрія й надалі допомагатиме в цьому питанні.

"Окремо приділили увагу європейській інтеграції України. Розраховую на політичну підтримку Австрією подальшого руху України до повноправного членства України в ЄС", - написав спікер Ради.

Він розповів президентові Австрії про перебіг реформ в Україні.

"Окрім того, обговорили реалізацію Формули миру президента України Володимира Зеленського. Україна високо цінує готовність Австрії взяти участь у реалізації конкретних пунктів ініціативи", - написав Стефанчук.

Також сторони обговорили так звані вибори президента РФ. Стефанчук наголосив, що Україна не визнає їхніх результатів.