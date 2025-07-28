Україна разом з Британією та Норвегією можуть приєднатися до супутникової системи ЄС IRIS², що є альтернативою Starlink

Про це заявив комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише Euractiv.

На запитання, чи можуть країни - не члени ЄС приєднатися до космічної програми, Кубілюс відповів, що не був би проти.

За його словами, Норвегія вже веде переговори з Єврокомісією про приєднання до IRIS², проте Україна та Велика Британія ще не розпочали перемовини.

Єврокомісар додав, що Британія має значні досягнення в космічній галузі, а в України є чималий потенціал, оскільки за радянських часів вона була ключовим космічним центром.

Ісландія, що, як і Норвегія, входить до Європейської економічної зони, на початку цього місяця завершила переговори з Єврокомісією щодо участі в IRIS².

На тлі загального занепокоєння щодо рівня домінування супутникової групи Starlink на космічному телекомунікаційному ринку мережа IRIS², що, як очікується, коштуватиме 10,6 млрд євро і складатиметься з близько 280 супутників після запуску у 2030-х роках, може перебрати на себе частку ринку.



Кілька тижнів тому був представлений проєкт Космічного закону ЄС, який уже викликав інтенсивні залаштункові переговори. Його положення можуть у майбутньому перешкоджати таким компаніям, як SpaceX Ілона Маска, що надають супутникові послуги, отримувати доступ до споживачів. Утім, на остаточне затвердження законодавства піде кілька років.

Кубілюс заявив, що поки що не було жодної негативної реакції на проєкт.

"Наразі я не отримав жодних натяків на те, що американці відреагують на Космічний закон ЄС", - зазначив єврокомісар.