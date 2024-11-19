Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна сама має прийняти рішення щодо переговорів з РФ, - держдеп США

Україна сама має прийняти рішення щодо переговорів з РФ, - держдеп США

Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
07:56
Світ речник Держдепу США Метью Міллер

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що на думку Вашингтона, саме Україна має вирішувати, на яких умовах розпочинати переговори з Росією

Зміст

Про це він заявив на брифінгу, передає "Дзеркало тижня".

"Україна сама вирішуватиме, чи хоче вона вступати в переговори, коли вона вступатиме, і якими будуть параметри цих переговорів", - заявив речник.

Він наголосив, що політика США, а також союзників і партнерів ґрунтується на тому, що саме Україна повинна приймати ці рішення. За його словами, до сьогодні ця політика залишається незмінною.

Читайте також: Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві

Однак, Міллер наголосив, коли йдеться про потенційні переговори, слід враховувати позиції всіх сторін, зокрема й Росії.

"Просто потрібно поглянути на смертоносні атаки, які Росія здійснила проти України впродовж останніх кількох днів, щоби побачити, що вони й близько не демонструють бажання вступати в переговори, вони продовжують шукати способи ескалації конфлікту", - додав він.

  • Конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц заявив, що Трамп планує посадити за стіл переговорів обидві сторони - таким чином республіканець хоче завершити війну РФ проти України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
17 листопада, 2024 неділя
"Може утворитися два кільця оточення": військовий оглядач Попович про ситуацію на Курахівському напрямку
Дональд Трамп
Автор Антін Борковський
17 листопада, 2024 неділя
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 листопада
08:01
OPINION
Масований обстріл: чого чекати далі?
07:39
втрати окупантів
За 1000 днів великої війни Сили оборони знищили понад 724 тис. окупантів
07:33
Оновлено
Ілюстративне фото
БПЛА атакували військовий арсенал на Брянщині
07:30
Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них - дитина
06:57
Байден
США повідомили Південну Корею про дозвіл Україні використовувати ATACMS на території РФ, - Yonhap
06:40
Андрій Сибіга
Росія за 10 днів війни в Україні зазнає таких втрат, як СРСР за 10 років війни в Афганістані, - Сибіга
06:32
Оновлено
Протести у Грузії
Поліція знесла наметове містечко протестувальників у Тбілісі й почала затримувати опозиціонерів
06:24
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 6 ракетоносіїв: загальний залп - до 24 "калібрів"
06:18
москва, кремль
Москва намагається погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ, - ISW
06:05
"No russian": на пресконференції Реброва в Албанії надали перекладача, який не розумів української
06:00
Огляд
1000 днів війни
1000 днів війни: найболючіші втрати, головні перемоги та що може чекати українців попереду
05:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди": у Запоріжжі є постраждалі, на Сумщині влучання у багатоквартирний будинок
04:32
море, хвилі
У Балтійському морі між Литвою та Швецією виявили пошкоджений підводний кабель
03:50
Аслан Бжанія
Президент невизнаної Абхазії Бжанія подав у відставку
03:14
єврейська громада україни
"Хезболла" вдарила ракетою по передмістю Тель-Авіва: 5 постраждалих
02:15
Курськ
На Курщину перекинули 11 тис. солдатів КНДР, - Пентагон
01:31
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
США оголосять про новий пакет оборонної допомоги для України найближчими днями, - постпред США при ООН
01:05
Міністерство оборони України
Міноборони готує загальнонаціональну програму підтримки військових "Плюси"
00:34
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: Іспанія перемогла Швейцарію, а Румунія - Кіпр. Результати матчів 18 листопада
2024, понедiлок
18 листопада
23:47
Хімічна зброя
Організація із заборони хімічної зброї виявила отруту у залишках снарядів, якими РФ била по Україні
22:53
Ексклюзив
Віталій Портников
Адміністрація Байдена готує Україну до глобалізації війни у 2025 році - Портников про дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS
22:53
Олаф Шольц
"Не хочу нести відповідальність": Шольц про передачу Україні ракет Taurus
22:52
Ексклюзив
Викладати відео зі знайденими під час обшуків грошима до обвинувального вироку суду - це шоу, - нардеп Осадчук
22:44
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
22:40
Ексклюзив
У найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу ОСУВ "Таврія" з Курахового та з північного берега Курахівського водосховища, - військовий експерт Кевлюк
22:32
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 135 боєзіткнень: ЗСУ відбили 19 атак на Курщині
22:20
OPINION
Ядерний щит України: реальність чи фантазія?
22:20
росія, санкції
Росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет, - дослідження
21:43
Жозеп Боррель
Боррель назвав відстань, на яку США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки ATACMS залишилось у ЗСУ, щоб завдати ударів по РФ. Колонка Сергія Згурця
20:40
Поет та військовий Дмитро Лазуткін презентував книжку про війну "Будемо жити вічно"
20:26
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці у Сумах 17 листопада: загинули 12 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
20:08
ракета "Довгий Нептун"
Україна вдосконалила ракети "Нептун" для ураження цілей на більших відстанях
20:01
OPINION
Це війна Осі зла за нові правила функціонування світу
19:52
Оновлено
Кремль москва
"Означатиме пряму участь США у війні": у Кремлі й МЗС РФ прокоментували дозвіл Україні на удари ATACMS
19:43
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Зеленський відвідав українських бійців у Покровську та Куп'янську
19:30
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
19:28
Огляд
HIMARS з ATACMS
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
19:23
All We Imagine as Light
Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
19:22
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV