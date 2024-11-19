Україна сама має прийняти рішення щодо переговорів з РФ, - держдеп США

Про це він заявив на брифінгу, передає "Дзеркало тижня".

"Україна сама вирішуватиме, чи хоче вона вступати в переговори, коли вона вступатиме, і якими будуть параметри цих переговорів", - заявив речник.

Він наголосив, що політика США, а також союзників і партнерів ґрунтується на тому, що саме Україна повинна приймати ці рішення. За його словами, до сьогодні ця політика залишається незмінною.

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Однак, Міллер наголосив, коли йдеться про потенційні переговори, слід враховувати позиції всіх сторін, зокрема й Росії.

"Просто потрібно поглянути на смертоносні атаки, які Росія здійснила проти України впродовж останніх кількох днів, щоби побачити, що вони й близько не демонструють бажання вступати в переговори, вони продовжують шукати способи ескалації конфлікту", - додав він.