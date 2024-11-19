Україна сама має прийняти рішення щодо переговорів з РФ, - держдеп США
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що на думку Вашингтона, саме Україна має вирішувати, на яких умовах розпочинати переговори з Росією
Про це він заявив на брифінгу, передає "Дзеркало тижня".
"Україна сама вирішуватиме, чи хоче вона вступати в переговори, коли вона вступатиме, і якими будуть параметри цих переговорів", - заявив речник.
Він наголосив, що політика США, а також союзників і партнерів ґрунтується на тому, що саме Україна повинна приймати ці рішення. За його словами, до сьогодні ця політика залишається незмінною.
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Однак, Міллер наголосив, коли йдеться про потенційні переговори, слід враховувати позиції всіх сторін, зокрема й Росії.
"Просто потрібно поглянути на смертоносні атаки, які Росія здійснила проти України впродовж останніх кількох днів, щоби побачити, що вони й близько не демонструють бажання вступати в переговори, вони продовжують шукати способи ескалації конфлікту", - додав він.
- Конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц заявив, що Трамп планує посадити за стіл переговорів обидві сторони - таким чином республіканець хоче завершити війну РФ проти України.
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