Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" до червня 2025 року

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Українські та норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення між країнами без додаткових дозволів до 30 червня 2025 року.

"Лібералізація перевезень між нашими країнами не лише спрощує умови для українського бізнесу, дозволяючи здійснювати перевезення без додаткових дозволів, але й сприяє розвитку нашої економіки та зміцненню міжнародних зв'язків", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він також повідомив, що Україні вперше з 2002 року вдалось домовитися про збільшення на 40% кількості дозволів на перевезення з третіх країн та у них.

У Міністерстві зазначили, що безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. На борту водії зобов’язані мати сертифікат, який підтверджує клас екологічності та витяг про наявність ліцензії на перевезення.