Ураган Гелен у США: кількість загиблих зросла до щонайменше 189 людей

Про це інформує CNN.

За даними видання, у штаті Північна Кароліна загинули 95 людей, у Південній Кароліні - 39, у Джорджії - 25, у Флориді - 19, у Теннессі - 9, у Вірджинії - 2.

Водночас відомо про 26 людей, які вважаються зниклими безвісти у Північній Кароліні.

Вказано, що Гелен є другим за кількістю смертей ураганом, який стався на материковій частині США за останні 50 років, після урагану Катріна, який у 2005 році забрав життя щонайменше 1833 людей.