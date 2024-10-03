Ураган Гелен у США: кількість загиблих зросла до щонайменше 189 людей
Унаслідок урагану Гелен, який вирує на південному сході США, загинуло щонайменше 189 людей
Про це інформує CNN.
За даними видання, у штаті Північна Кароліна загинули 95 людей, у Південній Кароліні - 39, у Джорджії - 25, у Флориді - 19, у Теннессі - 9, у Вірджинії - 2.
Водночас відомо про 26 людей, які вважаються зниклими безвісти у Північній Кароліні.
Вказано, що Гелен є другим за кількістю смертей ураганом, який стався на материковій частині США за останні 50 років, після урагану Катріна, який у 2005 році забрав життя щонайменше 1833 людей.
- Потужний ураган "Гелен" накрив південний схід США в ніч на четвер, 26 вересня. Стихія спричинила значні повені, зруйнувала дороги та мости, повалила вежі стільникового зв'язку.
- Станом на вечір 27 вересня було відомо про щонайменше 40 загиблих, 4,2 млн споживачів залишалися без світла. 30 вересня повідомлялося вже про щонайменше 90 загиблих.
- Президент Джо Байден оголосив про надзвичайну ситуацію в семи штатах та пообіцяв федеральну допомогу.
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