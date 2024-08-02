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Уругвай і Аргентина визнали кандидата від опозиції Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
21:35
Світ Ніколас Мадуро

Аргентина та Уругвай визнали опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутіа президентом Венесуели, у той час як виборча комісія держави оголосила переможцем чинного лідера Ніколаса Мадуро

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Про це повідомили очільники МЗС Аргентини й Уругваю Діана Мондіно та Омар Паганіні у соціальній мережі Х.

"Ми всі можемо підтвердити без сумніву, що законним переможцем і обраним президентом є Едмундо Гонсалес", - написала аргентинська міністерка.

Вона підкреслила, що рішення ухвалили вже після оприлюднення опозицією результатів виборів у інтернеті.

Водночас очільник дипломатичного відомства Уругваю поінформував, що уряд його держави також визнав кандидата від опозиції переможцем президентських виборів.

"На основі неспростовних доказів для Уругваю очевидно, що Едмундо Гонсалес Уррутія отримав більшість голосів на президентських виборах у Венесуелі. Ми сподіваємося, що воля венесуельського народу буде поважатися", - зазначив Паганіні.

  • 31 липня Перу стала першою країною, уряд якої визнав опозицію Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.
  • 2 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Едмундо Гонсалеса переможцем виборів у Венесуелі.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.

Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

У кількох містах Венесуели після цього спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.

Президенти США і Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозицію Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Теги:
вибори
вибори президента
МЗС
Венесуела
Уругвай
Аргентина
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