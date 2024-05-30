Уряд Словенії підтримав визнання Палестини
Уряд Словенії у четвер, 30 травня, офіційно схвалив визнання Палестинської держави: далі рішення має підтримати парламент
Про це повідомляє STA.
Вказано, що про відповідне рішення поінформував премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб після засідання кабінету міністрів. Очікується, що наступного тижня рішення затвердить парламент. Тоді Словенія остаточно визнає Палестину незалежною і суверенною державою.
"Шляхом до досягнення миру є рішення про створення двох держав. Це рішення не спрямоване ні проти кого, навіть проти Ізраїлю, але це послання миру", - сказав Голоб, передає AP.
- Раніше Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу, і через два дні після ізраїльського удару по Рафаху.
- Водночас парламент Данії відхилив законопроєкт про визнання Палестинської держави, посилаючись на слова міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена про те, що для створення незалежної країни немає необхідних передумов.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Німеччини заявив про готовність визнання Палестини, але у "відповідний час".
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