Уряд Словенії підтримав визнання Палестини

Про це повідомляє STA.

Вказано, що про відповідне рішення поінформував премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб після засідання кабінету міністрів. Очікується, що наступного тижня рішення затвердить парламент. Тоді Словенія остаточно визнає Палестину незалежною і суверенною державою.

"Шляхом до досягнення миру є рішення про створення двох держав. Це рішення не спрямоване ні проти кого, навіть проти Ізраїлю, але це послання миру", - сказав Голоб, передає AP.