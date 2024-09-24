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"Утриматися від перетікання "кризи" на світову економіку". Китай на Радбезі ООН оголосив позиції щодо війни в Україні

Анна Хотіна
24 вересня, 2024 вiвторок
23:55
Світ Ван Ї

Китай наголошує на тому, щоби негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні, а також утриматися від санкцій та економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту

Зміст

Про це заявив український міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН.

"Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - заявив він.

"Чим більше зброї спрямовують в зону бойових дій, тим складніше добитися припинення вогню", - сказав Ван Ї. І наголосив на тому, що потрібно припинити бойові зіткнення, а також підкреслив недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об’єктів, таких як АЕС.

Також представник Китаю наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів, як "єдиного життєздатного способу" врегулювати "українську кризу".

За його словами, потрібно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Також він  підкреслив, що позиція Китаю щодо ситуації в Україні залишається послідовною.

"Суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися. Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи",- заявив Ван Ї.

  • Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запросив Китай та Бразилію для участі в другому Саміті миру і наголосив, що мають доєднатися всі  держави, які справді поважають Статут ООН.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Китай
ООН
Війна з Росією
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2024, вiвторок
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