"Утриматися від перетікання "кризи" на світову економіку". Китай на Радбезі ООН оголосив позиції щодо війни в Україні

Про це заявив український міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН.

"Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - заявив він.

"Чим більше зброї спрямовують в зону бойових дій, тим складніше добитися припинення вогню", - сказав Ван Ї. І наголосив на тому, що потрібно припинити бойові зіткнення, а також підкреслив недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об’єктів, таких як АЕС.

Також представник Китаю наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів, як "єдиного життєздатного способу" врегулювати "українську кризу".

За його словами, потрібно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Також він підкреслив, що позиція Китаю щодо ситуації в Україні залишається послідовною.

"Суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися. Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи",- заявив Ван Ї.