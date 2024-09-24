Зеленський на Радбезі ООН запросив Китай та Бразилію на другий Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський запросив Китай та Бразилію для участі в другому Саміті миру і наголосив, що мають доєднатися всі держави, які справді поважають Статут ООН
Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН.
"Ми маємо підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні. І я запрошую всіх вас - всі принципові країни - приєднатися до нас у цьому процесі. Всіх, хто справді поважає Статут ООН. Я запрошую Китай. Я запрошую Бразилію. Я вже запросив Індію", - сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна вже працює з африканськими країнами, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою.
"Усі вони однаково важливі для миру. Всі. Без винятків", - наголосив він.
Що відомо про другий Саміт миру
11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.
Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.
13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. Також він у вересні зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом для обговорення плану перемоги.
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