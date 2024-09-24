Зеленський на Радбезі ООН запросив Китай та Бразилію на другий Саміт миру

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН.

"Ми маємо підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні. І я запрошую всіх вас - всі принципові країни - приєднатися до нас у цьому процесі. Всіх, хто справді поважає Статут ООН. Я запрошую Китай. Я запрошую Бразилію. Я вже запросив Індію", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна вже працює з африканськими країнами, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою.

"Усі вони однаково важливі для миру. Всі. Без винятків", - наголосив він.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. Також він у вересні зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом для обговорення плану перемоги.