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"Уважно спостерігаємо за діями у Придністров'ї": США заявили про підтримку Молдови

29 лютого, 2024 четвер
09:02
Світ Придністров'я

Державний департамент США висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдови у зв'язку із загостренням ситуації у невизнаному Придністров'ї

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

"Враховуючи дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль Росії в Європі, ми дуже уважно спостерігаємо за діями Росії в Придністров’ї та за ситуацією там у цілому", - сказав він.

За словами Міллера, Сполучені Штати "твердо" підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони також пообіцяли продовжувати заохочувати Кишинів і Тирасполь "працювати разом і знаходити рішення для нагальних проблем громад по обидва боки Дністра".

Що передувало 

Раніше стало відомо, що у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів", на якому придністровські політики нібито попросять про приєднання регіону до РФ. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.

В Інституті вивчення війни (ISW) пізніше заявили, що угруповання російських військ, яке зараз зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України.

Українська розвідка вважає, що так звані депутати Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття псевдореспубліки до складу Росії.

Марко Шевченко згодом заявив, що Україна надасть всю необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева, у разі загострення конфлікту в невизнаному Придністров'ї.

У НАТО скептично ставляться до можливості Росії анексувати Придністровський регіон Молдови, який фактично окупований Кремлем.  

Учасники так званого з'їзду депутатів у Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови.  

Теги:
Молдова
Придністров'я
США
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