В ЄС готуються до виборів у США і оцінюють наслідки можливої перемоги Трампа, - Bloomberg
Європейська комісія розпочала офіційну оцінку наслідків виборів президента США у листопаді 2024 року, зокрема того, яким може бути потенційне президентство Дональда Трампа в разі його переобрання
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовника видання, Єврокомісія у своїй оцінці наслідків виборів у США приділяє особливу увагу сценарію, в якому Трамп стає переможцем.
Як пояснив високопосадовець ЄС, стиль експрезидента США стає дедалі агресивнішим, й країни-члени Євросоюзу поділяють думку, що його повернення в Білий дім може призвести до чергового загострення торгівлі через Атлантичний океан.
До прикладу, Bloomberg дізнався, що кампанія Трампа планує в разі перемоги ухвалити низку протекціоністських заходів проти ЄС, серед яких – запровадження мінімального тарифу в 10% та контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги.
Як нагадує агентство, за президентства Дональда Трампа США запровадили тарифи на сталь і алюміній з ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки. Євросоюз відповів власними контрзаходами, а у 2021 році досяг порозуміння в цьому питанні з адміністрацією Джо Байдена.
Побоювання європейців щодо повернення Трампа у Білий дім з'явились після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.
Європейські посадовці хвилюються, що США можуть припинити допомогу Україні і навіть спробувати вийти з НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах.
Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо США виведуть свої війська з Європи, це буде "жахливим сценарієм" в умовах російської агресії.
- Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
- Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столентберг заявив, що США залишаться членом Альянсу, незалежно від результатів майбутніх виборів президента Штатів й погрози кандидата на цю посаду Дональда Трампа покинути НАТО.
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