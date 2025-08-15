В Естонії вважають, що РФ активізувала бойові дії, щоб досягти максимальних результатів перед зустріччю Трампа й Путіна

Про це пише ERR.

"Використання дронів типу Shahed, кабінних бомб і непрямих ударів відображає бажання керівництва Російської Федерації досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами", – заявив Каю.

За його словами, найбільша активність російських військ спостерігається на Донеччині. Станом на 13 серпня, Росія захопила близько 240 квадратних кілометрів території. На переконання Каю, хоча ця цифра менша порівняно з червнем та липнем, коли було захоплено 500-600 квадратних кілометрів, вона вказує на продовження тиску.

Він додав, що на осі Добропілля — Покровськ противник просунувся вузькою смугою на глибину до 10 км, використовуючи невеликі мобільні групи по кілька десятків солдатів без важкої техніки. За даними Каю, мета таких атак — перерізати шляхи постачання між Покровським і Костянтинівкою та створити умови для обходу оборонних вузлів Слов’янська і Краматорська.

На завершення, Каю наголосив, що активізацію російських дій в Україні слід розглядати в контексті зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, від якої Захід очікує домовленостей про припинення військових дій та початок мирного врегулювання.