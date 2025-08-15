Білий дім оприлюднив порядок денний зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Адміністрація Трампа опублікувала орієнтовний розклад зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на саміті на Алясці
Про це повідомляє Reuters.
За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю та залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня.
Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.
NBC News з посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації, пише, що Трамп особисто планує привітати російського лідера після його прибуття.
Попередньо, за словами третього високопоставленого чиновника адміністрації, відомо, що Трамп не планує дзвонити президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам перед зустріччю. Однак невідомо, чи може це змінитися під час його 7-годинного перельоту з Вашингтона до Аляски.
Що відомо про зустріч Трампа з Путіним
8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.
12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.
У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі
13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.
Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.
14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.
У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
