В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
Франція купує 4 млн тонн російської нафти, далі за обсягом споживання - Бельгія, а вже потім Угорщина та Словаччина
Про це в етері Еспресо розповів дипломат Олександр Левченко, посол України у Хорватії (2010-2017), у Боснії та Герцеговині (2011-2017).
"Щодо російської нафти, то за останніми цифрами - найбільше купує Франція, далі Бельгія, а вже потім Угорщина та Словаччина. Взагалі у РФ нафту купують 7 країн, а ми все говоримо про Словаччину та Угорщину. Франція купує 4 млн тонн, яка начебто за нас на 100%. Тому певною мірою ми маємо розуміти Трампа, а якщо реалізувати його план, то Путіну дійсно каюк. Однак цей план реалізувати дуже складно, тому що ці 7 країн не збираються просто так відмовлятися від російської нафти. Ми поки що граємо на темі Угорщини та Словаччини, які нас кругом блокують", - прокоментував дипломат.
За його словами, Трамп звернувся до країн Європи, щоб ввести санкції щодо Китаю, який є найбільшим споживачем російської нафти. Відповідно, це удар по Росії, якщо припиниться постачання 50% російської нафти через Китай.
"Відомо, що міністр закордонних справ КНР Ван Ї зараз поїхав у європейське турне, почавши з Польщі, потім буде Франція, Німеччина. І серед інших питань обговорюватиметься питання мирного плану, який складається із 6 пунктів і відомий як китайсько-бразильський. Ван Ї приїхав пропагувати китайський план, який підтримують 120 країн світу, переважно Глобального Півдня", - зауважив Левченко.
- 19 вересня Bloomberg інформував, що експорт російських нафтопродуктів скоротився до мінімуму з початку повномасштабної війни в Україні після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах.
