В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Олександр Левченко, посол України у Хорватії (2010-2017), у Боснії та Герцеговині (2011-2017).

"Щодо російської нафти, то за останніми цифрами - найбільше купує Франція, далі Бельгія, а вже потім Угорщина та Словаччина. Взагалі у РФ нафту купують 7 країн, а ми все говоримо про Словаччину та Угорщину. Франція купує 4 млн тонн, яка начебто за нас на 100%. Тому певною мірою ми маємо розуміти Трампа, а якщо реалізувати його план, то Путіну дійсно каюк. Однак цей план реалізувати дуже складно, тому що ці 7 країн не збираються просто так відмовлятися від російської нафти. Ми поки що граємо на темі Угорщини та Словаччини, які нас кругом блокують", - прокоментував дипломат.

За його словами, Трамп звернувся до країн Європи, щоб ввести санкції щодо Китаю, який є найбільшим споживачем російської нафти. Відповідно, це удар по Росії, якщо припиниться постачання 50% російської нафти через Китай.

"Відомо, що міністр закордонних справ КНР Ван Ї зараз поїхав у європейське турне, почавши з Польщі, потім буде Франція, Німеччина. І серед інших питань обговорюватиметься питання мирного плану, який складається із 6 пунктів і відомий як китайсько-бразильський. Ван Ї приїхав пропагувати китайський план, який підтримують 120 країн світу, переважно Глобального Півдня", - зауважив Левченко.