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В Європі підняли рівень ризику поширення мавпячої віспи

Олена Будько
16 серпня, 2024 п'ятниця
22:58
Світ мавпяча віспа

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) підняв із низького до помірного рівень ризику через спалах мавпячої віспи (mpox)

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Про це йдеться в повідомленні ECDC. 

Таке рішення ухвалили у п’ятницю, 16 серпня, після того, як у Швеції зафіксували перший випадок мутованого варіанта мавпячої віспи Clade 1. 

ECDC заявив про високу ймовірність імпортованих випадків мавпячої віспи, спричинених вірусом Clade I, який зараз циркулює в Африці. Проте ймовірність стійкої передачі в Європі визнали як дуже низьку за умови швидкої діагностики завезених випадків і вжиття заходів контролю.

ECDC радить державам – членам ЄС видати рекомендації щодо подорожей для людей, які відвідують або повертаються з територій, уражених спалахом цього вірусу. Імовірність зараження тих, хто подорожує до уражених районів і контактує з хворими, є високою. Крім того, існує помірний ризик для тих, хто контактує з людьми, які повернулися з цих районів.

"Унаслідок швидкого поширення цього спалаху в Африці ECDC підвищив рівень ризику для населення ЄС і тих, хто подорожує до уражених районів. Через тісні зв’язки між Європою та Африкою ми маємо бути готові до більшої кількості імпортованих випадків  clade I», – зазначила директорка.

У ECDC наразі прогнозують незначний вплив вірусу, з огляду на посилений моніторинг і готовність до такого розвитку подій, а також можливості медицини й реагування в державах – членах ЄС.

ECDC рекомендує органам охорони здоров’я країн Євросоюзу підтримувати високий рівень планування готовності та заходи з підвищення обізнаності, щоб забезпечити швидке виявлення та реагування на будь-які подальші випадки мавпячої віспи, які можуть досягти Європи. Забезпечення ефективного нагляду, лабораторного тестування, епідеміологічного розслідування та відстеження контактів буде життєво важливим.

Довідково. Спалах віспи мавп зафіксували на початку цього року в Африці. У 13 країнах континенту за останні понад пів року зареєстрували 17 тисяч випадків захворювання, близько півтисячі людей померло.

Мавпяча віспа проявляється у двох основних варіантах – Clade II та Clade I.

Спалах хвороби у 2022 році стався через поширення Clade II, здебільшого поширювали його чоловіки, які мали секс із чоловіками. 

Clade I, на думку вчених, є складнішим, передається через слину або кров між людьми, переважно в густонаселених районах. Може поширюватись від тварини до людини.

Симптоми мавпячої віспи схожі на грип, але також з'являються пухирі на тілі. 

В Україні випадків хвороби наразі не зафіксовано. 

  • Всесвітня організація охорони здоров'я 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через швидке поширення мавпячої віспи в африканських країнах. 
  • 15 серпня перший випадок мавпячої віспи зафіксували у Швеції: хворобу вперше діагностували за межами африканських країн, втім заражена людина відвідувала Африку
Теги:
Здоров'я
ЄС
Європа
Мавпяча віспа
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