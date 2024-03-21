В ISW проаналізували показники, які свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО
Деякі російські фінансові, економічні та військові показники свідчать про те, що Росія готується до великого конфлікту з країнами НАТО
Про це пише Інститут вивчення війни.
"Строки відновлення значної російської військової загрози значною мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати проти військових зусиль", - йдеться у повідомленні.
Водночас аналітики припускають, що спроби президента Росії Володимира Путіна встановити умови для стабілізації економіки та фінансів Росії, найімовірніше, є частиною російської фінансової та внутрішньої підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до тривалої війни в Україні.
Крім цього ISW припускає, що Росія планує розпочати конфлікт з НАТО "не найближчим часом", але, ймовірно, у коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики.
- 18 березня Путін заявив, що повномасштабний конфлікт з НАТО може призвести до Третьої світової війни.
- Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда припустив, що Росія незабаром може набути військовий потенціал, аби напасти на Північноатлантичний альянс у 2026 або 2027 роках.
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