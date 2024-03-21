В ISW проаналізували показники, які свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО

Про це пише Інститут вивчення війни.

"Строки відновлення значної російської військової загрози значною мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати проти військових зусиль", - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики припускають, що спроби президента Росії Володимира Путіна встановити умови для стабілізації економіки та фінансів Росії, найімовірніше, є частиною російської фінансової та внутрішньої підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до тривалої війни в Україні.

Крім цього ISW припускає, що Росія планує розпочати конфлікт з НАТО "не найближчим часом", але, ймовірно, у коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики.