В Ізраїлі не працюватимуть школи та дитсадки
В Ізраїлі внесли зміни до інструкцій командування тилу для цивільного населення: з 23:00 13 квітня до 23:00 15 квітня по усій країні не працюватимуть школи та дитсадки
Про це інформує Israel National News.
"Після оцінки ситуації було вирішено, що з 23:00 за ізраїльським часом сьогодні ввечері будуть внесені зміни до оборонних інструкцій Командування Армії оборони. В рамках змін було вирішено заборонити освітні заходи на всій території Ізраїлю. У зелених зонах збори будуть обмежені до тисячі осіб", - йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант закликав громадян Ізраїлю дотримуватися інструкцій, опублікованих ЦАХАЛом і Командуванням Тилу.
- 13 квітня США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, що свідчить про те, що він, ймовірно, готується атакувати ізраїльські об'єкти з власної території.
- США звернулися до Китаю та інших країн, включаючи Туреччину і Саудівську Аравію, з проханням закликати Іран не атакувати Ізраїль.
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