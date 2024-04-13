В Ізраїлі не працюватимуть школи та дитсадки

Про це інформує Israel National News.

"Після оцінки ситуації було вирішено, що з 23:00 за ізраїльським часом сьогодні ввечері будуть внесені зміни до оборонних інструкцій Командування Армії оборони. В рамках змін було вирішено заборонити освітні заходи на всій території Ізраїлю. У зелених зонах збори будуть обмежені до тисячі осіб", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант закликав громадян Ізраїлю дотримуватися інструкцій, опублікованих ЦАХАЛом і Командуванням Тилу.