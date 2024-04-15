Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Ізраїлі відновили роботу освітніх закладів

В Ізраїлі відновили роботу освітніх закладів

15 квітня, 2024 понедiлок
05:37
Світ школярі, діти

Згідно зі змінами в інструкціях командування тилу для цивільного населення, у понеділок, 15 квітня, відновлено освітню діяльність у всьому Ізраїлі

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Було вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

У рамках змін, які набули чинності опівночі в понеділок, 15 квітня, вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю. У районах північного кордону та громадах поблизу сектора Газа школи та інші освітні заклади працюватимуть з певними обмеженнями.

Окрім того, знято обмеження на скупчення людей у зелених зонах країни.

Читайте також: Чому Захід збиває ракети з Ірану і не чіпає ракети з Росії: відповідь дипломата Володимира Огризка

  • Перед тим в Ізраїлі внесли зміни до інструкцій командування тилу для цивільного населення: з 23:00 13 квітня до 23:00 15 квітня по усій країні не працювали школи та дитсадки
  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив БПЛА та ракети в напрямку Ізраїлю. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході. Більше про це читайте тут
Теги:
освіта
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
13 квітня, 2024 субота
Загроза для людства чи клікбейт для ЗМІ: чому 370-метровий астероїд Апофіс може стати проблемою. Пояснюємо
в'язниця
14 квітня, 2024 неділя
Українців на ТОТ, які не складуть присягу "на захист батьківщини", відправлятимуть до в'язниці, - Спротив
Українські біженці в Німеччині
13 квітня, 2024 субота
Німеччина перестане видавати готівку біженцям. Що зміниться
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 квітня
06:30
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Американські військові повідомили, скільки цілей збили під час нападу Ірану на Ізраїль
05:58
Чорноморський флот РФ
Чорноморський флот Росії втратив третину кораблів від початку повномасштабної війни, – речник ВМС
05:15
конгрес США
Очільники партій у конгресі досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, – лідер більшості в сенаті Шумер
00:44
полон
У російському полоні перебувають щонайменше 18 журналістів, - правозахисниця
00:14
Дмитро Булах
Керівник Харківського антикорупційного центру каже, що за ним стежать
00:00
Ворог підходить впритул до Часового Яру та намагається обійти Бердичі з півночі: останнє від DeepState
2024, неділя
14 квітня
23:49
Морські дрони SeaBaby
Відтепер українські дрони Sea Baby можуть дістатися будь-куди у Чорному морі
23:30
гроза
На Житомирщині через грозу без світла залишилися 16 населених пунктів
23:24
Ліцей поруч з аеродромом в Гостомелі досі стоїть розбитим
Не можуть знайти кошти на відновлення: ліцей поруч з аеродромом в Гостомелі досі стоїть розбитим, всередині калюжі, пліснява і згарище
23:20
У Кривому Розі виявили тіло 15-річної дівчини біля покинутої будівлі, - ЗМІ
23:11
фейк, розсилка
"Україні загрожує нестача місць під поховання військових": новий російський фейк
22:48
єврейська громада україни
Ізраїль провів засідання військового кабінету: ЗМІ кажуть, що міністри не визначилися з відповіддю на атаку Ірану
22:27
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, чи може Польща прикрити західні області України системами Patriot
22:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
22:05
Володимир Зеленський
"Ізраїль був не наодинці": Зеленський закликав союзників "не заплющувати очі" на російські атаки по Україні
21:58
Олександр Камишін
На закупівлю озброєння Україна в 2024 році має $6 млрд: інформація від Камишіна
21:46
Ексклюзив
Смоленська катастрофа
Чому Росія після авіакатастрофи на Смоленщині не віддає Польщі рештки літака Качинського: версія журналіста Боболовича
21:39
Джеремі Фрімпонг, Баєр- Баварія
"Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини
21:23
Ісаак Герцог
"Це оголошення війни": президент Ізраїлю Герцог про атаку Ірану
21:19
Оновлено
"Ворскла" - "Шахтар" 0:1 (14 квітня 2014 року, Полтава)
"Ворскла" програла "Шахтарю": розклад матчів і трансляцій 24-го туру УПЛ
21:06
Ексклюзив
Трегубов
Будь-яка "нічия" у війні з Росією провокуватиме її йти далі, - майор ЗСУ Трегубов
21:05
У РФ повінь дійшла до Кургану: вода зносить мости
21:03
Огляд
новини Львівщини
Пожежа на ракетному кораблі у Калінінградській області, атака на навчальний авіаційний центр у РФ та "бавовна" у тимчасово окупованому Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:01
Павло Ґрод
"Бездіяльність вбиває": Світовий конгрес українців закликає жителів ТОТ вступати до руху опору
20:51
Ексклюзив
Іран
Чому Захід збиває ракети з Ірану і не чіпає ракети з Росії: відповідь дипломата Володимира Огризка
20:46
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
У кожній ракеті, що б'є по Україні, є щонайменше десяток іноземних компонентів, - Зеленський
20:35
Лист спікеру Палати представників США Майку Джонсону від українських протестантів
"Закликаємо нашого брата по вірі": лідери мільйонів протестантів з України просять Джонсона голосувати за допомогу ЗСУ
20:26
біткоін
Bitcoin впав у ціні на 7,9% - до $61 842
20:15
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян
20:15
Реджеп Тайїп Ердоган
Іран заздалегідь попереджав Туреччину про операцію проти Ізраїлю, - Reuters
20:12
Оновлено
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, ракетою та з артилерії: 18 людей отримали поранення
20:00
OPINION
Оксана Давидова
Хто нищить заповідник у Буші?
19:47
Протягом доби на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Авіація ЗСУ завдала ударів по 22 районах зосередження окупантів
19:40
Ексклюзив
Сенат США
Питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в США наступного тижня, - Мирослава Гонгадзе
19:36
Ексклюзив
москва, кремль
Україна пропонувала обмін полоненими у зв'язку з Рамаданом, одначе Кремль не цінує мусульман і тому відмовився, - Саїд Ісмагілов
19:07
Олександр Турчинов
Рівно десять років тому Турчинов підписав президентський указ про початок АТО на Донбасі
18:47
Прапор США
"Щоб це не стало ширшою регіональною війною". США допомагатимуть Ізраїлю, але не в усьому
18:09
окупанти
Росіяни завозять гастарбайтерів на будівництво "курорту" в окупованому Приморську
18:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Салліван зас*яв. І не тільки він
17:58
Оновлено
Іран
Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV