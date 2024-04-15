В Ізраїлі відновили роботу освітніх закладів
Згідно зі змінами в інструкціях командування тилу для цивільного населення, у понеділок, 15 квітня, відновлено освітню діяльність у всьому Ізраїлі
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"Було вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.
У рамках змін, які набули чинності опівночі в понеділок, 15 квітня, вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю. У районах північного кордону та громадах поблизу сектора Газа школи та інші освітні заклади працюватимуть з певними обмеженнями.
Окрім того, знято обмеження на скупчення людей у зелених зонах країни.
Читайте також: Чому Захід збиває ракети з Ірану і не чіпає ракети з Росії: відповідь дипломата Володимира Огризка
- Перед тим в Ізраїлі внесли зміни до інструкцій командування тилу для цивільного населення: з 23:00 13 квітня до 23:00 15 квітня по усій країні не працювали школи та дитсадки
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив БПЛА та ракети в напрямку Ізраїлю. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході. Більше про це читайте тут
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе