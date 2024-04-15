В Ізраїлі відновили роботу освітніх закладів

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Було вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

У рамках змін, які набули чинності опівночі в понеділок, 15 квітня, вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю. У районах північного кордону та громадах поблизу сектора Газа школи та інші освітні заклади працюватимуть з певними обмеженнями.

Окрім того, знято обмеження на скупчення людей у зелених зонах країни.

Читайте також: Чому Захід збиває ракети з Ірану і не чіпає ракети з Росії: відповідь дипломата Володимира Огризка