В Канзас-Сіті сталася стрілянина, одна людина загинула, є поранені

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, низка пострілів пролунала на вулиці біля гаража для паркування наприкінці мітингу після параду перемоги.

На розміщеному в соціальних мережах відео, видно, як десятки поліцейських у формі, зі зброєю в руках, забігають до будівлі вокзалу, а десятки перехожих тікають у протилежному напрямку.

За інформацією поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, постраждали від 10 до 15 осіб. Усі присутні гравці, тренери і персонал команди "Канзас-Сіті Чіфс" були поміщені у безпечне місце.

На відео видно, що одного з нападників затримано.

Представник лікарні "Дитяче милосердя Канзас-Сіті" повідомив, що до закладу звернулися близько десятка учасників мітингу, дев'ятеро з яких отримали вогнепальні поранення. Щонайменше п'ятеро поранених людей, були доставлені в університетську лікарню.

"Ми глибоко засмучені безглуздою стріляниною, що сталася сьогодні в Канзас-Сіті після святкування "Chiefs". Наші думки з жертвами і всіма, кого це торкнулося", - йдеться у заяві Національної футбольної ліги.