В ОДКБ заявили, що продовжують виконувати зобов'язання щодо Вірменії попри рішення Єревана
Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Імангалі Тасмагамбетов заявив, що об'єднання у повному обсязі зберігає свої зобов'язання щодо Вірменії, попри рішення Єревана обмежити участь у роботі
Про це пише "Інтерфакс - Росія".
"Вірменія справді обмежила свою участь у роботі ОДКБ, проте основні механізми взаємодії функціонують, робота з порядку денного організації триває", - сказав Тасмагамбетов.
Він підкреслив, що "всі зобов'язання ОДКБ щодо Вірменії зберігаються у повній відповідності до статутних цілей та принципів організації".
"Вибір Єревана - залишатися у складі ОДКБ або залишити організацію - буде суверенним рішенням цієї незалежної держави. Інше питання, як нинішнє керівництво Вірменії оцінює ті загрози та ризики національної безпеки, з якими стикається країна", - наголосив генсек Організації.
При цьому, за його словами, аналітики секретаріату організації вказують, що "баланс сил на Південному Кавказі у разі виходу Вірменії з ОДКБ може змінитися, однак у цьому випадку спрацюють ті фактори регіональної безпеки, дію яких зараз досить складно спрогнозувати та прорахувати".
"Розмірковуючи про ймовірність конфронтації Вірменії з ОДКБ, сподіваюся, не більше ніж гіпотетичної, потрібно враховувати ресурсну базу та реальні можливості сторін, тому це питання, хай воно зараз і не може бути віднесене до розряду вкрай актуальних, вимагає аналізу", - підкреслив Тасмагамбетов.
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