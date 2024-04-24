В ОДКБ заявили, що продовжують виконувати зобов'язання щодо Вірменії попри рішення Єревана

Про це пише "Інтерфакс - Росія".

"Вірменія справді обмежила свою участь у роботі ОДКБ, проте основні механізми взаємодії функціонують, робота з порядку денного організації триває", - сказав Тасмагамбетов.

Він підкреслив, що "всі зобов'язання ОДКБ щодо Вірменії зберігаються у повній відповідності до статутних цілей та принципів організації".

"Вибір Єревана - залишатися у складі ОДКБ або залишити організацію - буде суверенним рішенням цієї незалежної держави. Інше питання, як нинішнє керівництво Вірменії оцінює ті загрози та ризики національної безпеки, з якими стикається країна", - наголосив генсек Організації.

При цьому, за його словами, аналітики секретаріату організації вказують, що "баланс сил на Південному Кавказі у разі виходу Вірменії з ОДКБ може змінитися, однак у цьому випадку спрацюють ті фактори регіональної безпеки, дію яких зараз досить складно спрогнозувати та прорахувати".

"Розмірковуючи про ймовірність конфронтації Вірменії з ОДКБ, сподіваюся, не більше ніж гіпотетичної, потрібно враховувати ресурсну базу та реальні можливості сторін, тому це питання, хай воно зараз і не може бути віднесене до розряду вкрай актуальних, вимагає аналізу", - підкреслив Тасмагамбетов.