В ОП розповіли, які дві країни можуть наступними підписати безпекові угоди з Україною

Про це він заявив в етері телемарафону.

"Судячи з динаміки щодо підготовки наступних двосторонніх безпекових угод в межах Вільнюської декларації та Групи семи, виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", — розповів Никифоров.

Втім, прессекретар президента зазначив, що не розкриватиме дати, коли відбудеться підписання відповідних договорів. Він додав, що "це станеться зовсім скоро".