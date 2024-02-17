В ОП розповіли, які дві країни можуть наступними підписати безпекові угоди з Україною
Прессекретар президента Сергій Никифоров у суботу, 17 лютого, заявив що наступними країнами-підписантами безпекових угод з Україною можуть стати Данія та Нідерланди
Про це він заявив в етері телемарафону.
"Судячи з динаміки щодо підготовки наступних двосторонніх безпекових угод в межах Вільнюської декларації та Групи семи, виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", — розповів Никифоров.
Втім, прессекретар президента зазначив, що не розкриватиме дати, коли відбудеться підписання відповідних договорів. Він додав, що "це станеться зовсім скоро".
- Під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
- Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
- Згодом прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна також прагне якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.
- Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії.
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