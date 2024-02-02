"В Україні просто не залишилося чоловіків": добірка маніпуляцій іноземних ЗМІ за 2 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 2 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого іноземці запустили три великі маніпуляції.
Маніпуляція: "В Україні просто не залишилося чоловіків. Ціле покоління кинули на бойню, щоб дратувати і нападати на РФ, і не схоже, що це суттєво вплинуло на російську економіку чи становище Росії у світі", – американський журналіст Макс Блюменталь розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Judging Freedom.
Маніпуляція: Німецький політик Оскар Лафонтен заявив: "Україна більше не є суверенною державою. Без грошей і зброї інших держав Україна не зможе продовжувати бойові дії та навіть існувати".
Маніпуляція: "Зеленський програв боротьбу за владу. Його відхід відбудеться в найближчі кілька тижнів. Вікторія Нуланд зустрілася з його наступником під час свого візиту в Україну", - Кім Дотком повідомив на своїй сторінці в X.
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