Велика Британія заборонила ізраїльським чиновникам відвідувати Лондонський ярмарок зброї

Про це пише Politico.

Речник уряду Великої Британії повідомив виданню, що рішення заборонити ізраїльським чиновникам відвідувати Лондонський ярмарок зброї безпосередньо пов'язане з війною Ізраїлю в Газ.

Міністерство оборони Ізраїлю раніше було помітно представлене на DSEI, величезній виставці зброї та іншого військового обладнання, яка проводиться в Лондоні раз на два роки.

Але речник уряду Великої Британії заявив, що цього року їх не запросять до участі. Разом з тим ізраїльські збройові компанії зможуть взяти участь у DSEI у звичайному режимі, за словами представників уряду, і очікується, що їхня присутність викличе масштабні протести.

"Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію своєї військової операції в Газі є неправильним. Як наслідок, ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена на DSEI UK 2025", - зазначив речник.

Він продовжив, що має бути дипломатичне рішення, щоб припинити війну зараз, "з негайним припиненням вогню, поверненням заручників та збільшенням гуманітарної допомоги народу Гази".

Лондон поступово посилив тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, щоб той домагався припинення вогню, відмовившись від торгівельних переговорів та пообіцявши визнати палестинську державність, якщо він не змінить курсу.

Конференція зазвичай збирає змішані національні делегації та приватні фірми, причому кожна країна має свій власний павільйон.

DSEI організовується Clarion Defence and Security Limited, але отримує значну підтримку від уряду Великої Британії та збройних сил. Цей крок британського уряду відбувся після ситуації на Паризькому авіасалоні в червні, коли ізраїльським фірмам було наказано прибрати частину зброї з експозиції, і вони відмовилися це зробити.

Посадовці, близькі до рішення Великої Британії, заявили, що ізраїльський уряд був поінформований, і що заборона може бути знята, якщо він продемонструє відданість дотриманню міжнародного гуманітарного права на окупованих палестинських територіях.