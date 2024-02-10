Венесуела готує військовий плацдарм на кордоні з Гаяною

Про це йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень, повідомляє Bloomberg.

У звіті представлені супутникові знімки як доказ того, що Венесуела будує військову базу на острові Анакоко на кордоні з Гаяною. На зображеннях від середини січня видно плацдарм із будівельними матеріалами, три одиниці бронетехніки, важкий річковий паром, а також розчищення нової території в напрямку півночі.

"Ця ескалаційна поведінка з боку Венесуели створює можливості для прорахунків та втрати контролю над подіями на місці", – йдеться у зведенні.

За словами аргентинського аналітика Андреса Сербіна, нарощування військової присутності Венесуели відбувається вздовж усього кордону з регіоном Ессекібо.

"Вони розмістили катери іранського виробництва і протиповітряні системи оборони російського виробництва у Гуірії, в напрямку Атлантики. Це розширення інфраструктури, необхідної для розгортання військових операцій у цьому районі", – сказав він.

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) - одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з "захисту" Ессекібо та плани розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Невдовзі у Бразилії заявили про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відвертати увагу світу від вторгнення в Україну.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.

14 грудня лідери Венесуели та Гаяни заявили, що вони не будуть застосовувати силу один проти одного і погодилися створити спільну комісію для розв'язання конфлікту.