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Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США від республіканців: основні тези промови

18 липня, 2024 четвер
09:21
Світ Джеймс Девід Венс

Джеймс Девід Венс під час виступу на національному з'їзді Республіканської партії, що триває в Мілуокі, офіційно повідомив, що погодився стати кандидатом на посаду віцепрезидента США на майбутніх виборах

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Промову Венса транслював "Голос Америки".

"З почуттям вдячності повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки", – сказав Венс.

Венс почав промову із розповіді про спробу вбивства Трампа минулої суботи.

"Вони звинуватили його в тиранії, – сказав він. – Вони сказали, що його потрібно зупинити за будь-яку ціну. Але як він відповів? Він закликав до національної єдності й до національного спокою".

Венс присвятив багато часу своєї промови власній біографії. Зокрема, розповів про своє скромне коріння на середньому Заході, паралельно згадавши про "кар’єрних політиків", як-от чинний президент Джо Байден.

Він описав свій шлях від важкого дитинства в маленькому містечку Огайо до морської піхоти США, Єльської юридичної школи та, врешті, до сенату США. 

Венс також розповів про свою матір, яка раніше страждала від наркозалежності, але змогла її позбутися. Відтак він вивів жінку на сцену, а натовп скандував "Мама Джей Ді".

Говорячи про свої плани, Джей Ді Венс пообіцяв боротися за американців робітничого класу, яких, як він стверджував, "відкинули та забули" демократи. Він назвав Дональда Трампа назвав "останньою надією" для американців і розкритикував Джо Байдена за те, що той, "не хоче допомогти власним громадянам, а їде по світу, щоб допомагати іншим".

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Крім того, Венс пообіцяв "зупинити комуністичний Китай" аби він не "будував свій середній клас на спинах нашого середнього класу". Він додав, що разом з командою зробить усе, щоб союзники "внесли справедливу частку в гарантування національної та світової безпеки". 

"Разом ми будемо відправляти своїх дітей на війну лише в разі, якщо це буде необхідно, але президент Трамп зробить так, щоб цього не потрібно було робити. Проте якщо ми вдаримо, то вдаримо дуже сильно", – додав Венс.

Водночас прямо про війну в Україні у своїй промові він не згадав. 

  • Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти США від республіканців 16 липня. Він обрав своїм претендентом на посаду віцепрезидента Джеймса Девіда Венса, сенатора від штату Огайо. Він є категоричним противником допомоги Україні, а у своїх заявах зауважував, що Україна, можливо, муситиме поступитися своїми територіями для припинення війни з Росією
Теги:
Новини
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
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