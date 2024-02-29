Верховний суд США розгляне справу про спроби Трампа скасувати результати виборів 2020 року

Про це повідомляє The Hill.

"Рішення суддів наразі призупиняє кримінальне провадження проти Трампа, пов’язане з подіями 6 січня (2021 року – ред.), однак воно також стає переможним для спецпрокурора Джека Сміта, оскільки сторона обвинувачення тепер зможе довести справу до засідання судового журі перед голосуваннями на президентських виборах", - пише видання.

Перед цим Трамп закликав суддів пригальмувати процес, допоки він не вичерпає можливості оскарження в судах нижчої інстанції. У такому разі судові розгляди тривали б тижнями, якщо не місяцями. Це допомогло б йому виграти час для обрання президентом, аби потім мати змогу помилувати самого себе. Тепер Трамп знову змушений повернутися до судових процесів замість зосередитися на президентській кампанії.

Утім, адвокати намагаються переконати суд у тому, що Трамп мав абсолютний президентський імунітет від кримінального переслідування під час подій 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників розгромив будівлю Конгресу.