"Ви знаєте, хто підтримує нашу територіальну цілісність, а хто ні": Вучич пояснив, чому не розриває зв'язки з РФ

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Cicero.

За словами Вучича, ситуація Сербії відрізняється від інших країн Європи — економіка країни значною мірою залежить від російського газу.

"Ми щороку споживаємо все більше газу з Росії, тоді як інші європейські країни майже не залежать від російського газу або взагалі не залежать від нього. У нас є потужна і зростаюча промисловість, яка не може функціонувати без цього газу і яка також важлива для Європи. Адже 54,5% всього експорту з Балкан до Європи припадає на Сербію", - наголосив він.

Вучич підкреслив, що Сербія прагне вступити до ЄС, але водночас продовжує співпрацювати з Росією через її позицію щодо Косово.

"Можливо, ви втомилися чути про ці причини, але для нас вони важливі. Ви знаєте, що у нас є невирішена проблема в Приштині. І ви знаєте, хто підтримує нас у питанні територіальної цілісності, а хто ні. Це, звичайно, ускладнює всю ситуацію", - пояснив сербський президент.

Читайте також: Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій

Вучич також прокоментував свою участь у російському військовому параді до Дня Перемоги. За його словами, присутність сербської делегації мала історичний характер, адже Червона армія разом із югославськими партизанами визволяла Белград.

"Після російського нападу на Україну я не зустрічався з Путіним три роки і три місяці, а до початку війни в Україні я зустрічався з ним щонайменше тричі на рік. Багато європейських глав держав відвідували його або телефонували йому. Я – ні. Ми засуджуємо російський напад на Україну, і я вважаю, що ми повелися дійсно справедливо. Але я мав обов'язок бути присутнім на цьому заході. З поваги до України ми не з'явилися на Червоній площі ні з солдатами, ні з військовою технікою", - зауважив він.

Водночас Вучич уник прямої відповіді на запитання, чи готовий розірвати зв’язки з Росією заради вступу Сербії до ЄС.

"Я не розумію, чому добрі відносини з Росією мають перешкоджати нашому шляху до ЄС. Ми ніколи не будемо діяти всупереч інтересам Європейського Союзу. Я щонайменше десять разів у прямій розмові з Володимиром Путіним говорив, що ми йдемо до ЄС. Я завжди чітко формулював це бажання і цю мету і ніколи ніяк не приховував їх. Люди в Сербії хочуть жити в демократії і хочуть мати кращі умови життя. У цьому немає жодних сумнівів", - підсумував він.