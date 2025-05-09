Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко, який зараз перебуває в Римі, поділився прогнозами щодо стратегії нового Папи Римського
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Новий Папа Римський - монах, августинець, місіонер, який багато працював зі священними місіями, а також був єпископом у Перу. Крім того, він має глибокі знання канонічного права. Прогнозувати, який буде його вектор управління, наразі важко, адже кожен новий Папа проголошує себе послідовником попереднього", - зазначив Онопрієнко.
За його словами, Папу Лева XIV характеризують як прогресивного єпископа і кардинала.
"Зараз усі обговорюють його суперечку у Твіттері з Венсом. Тому очікування такі, що він буде мати власну думку, тверду позицію і провадити церкву до лідерства. До того, щоб повернути ті лідерські позиції, які останніми періодами дещо були втрачені", - додав Онопрієнко.
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