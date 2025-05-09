Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Новий Папа Римський - монах, августинець, місіонер, який багато працював зі священними місіями, а також був єпископом у Перу. Крім того, він має глибокі знання канонічного права. Прогнозувати, який буде його вектор управління, наразі важко, адже кожен новий Папа проголошує себе послідовником попереднього", - зазначив Онопрієнко.

За його словами, Папу Лева XIV характеризують як прогресивного єпископа і кардинала.

"Зараз усі обговорюють його суперечку у Твіттері з Венсом. Тому очікування такі, що він буде мати власну думку, тверду позицію і провадити церкву до лідерства. До того, щоб повернути ті лідерські позиції, які останніми періодами дещо були втрачені", - додав Онопрієнко.