Вірменії слід замислитися про можливість вступу в Євросоюз, - спікер парламенту
Республіка Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі
Про це заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, повідомляє "Радіо Азатутюн".
Він сказав, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО.
Однак, за його словами, Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.
"Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки", - сказав Симонян.
- 23 лютого прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- 12 лютого Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше він заявляв, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
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