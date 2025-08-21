Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN

Про це CNN повідомив високопоставлений представник адміністрації.

Телеканал зазначає, що на початку серпня Путін вручив Віткоффу орден мужності для родини загиблого американця, який воював проти України. За даними ЗМІ, 21-річний Майкл Глосс був сином високопосадовця ЦРУ.

Орден мужності — це російська нагорода, яку зазвичай вручають громадянам РФ за самовіддані вчинки під час надзвичайних ситуацій, катастроф чи воєн.

Журналісти зазначають, що батьки Глосса плакали, коли Віткофф передав їм медаль.

Для американського посадовця цей момент "був не про те, за кого він воював, а про пам’ять про дітей", зауважує телеканал і нагадує, що син спецпосланця США помер від передозування наркотиками.

У ЦРУ заявили, що родина загиблого на війні американця пережила "неймовірну трагедію навесні 2024 року". Юнак мав проблеми з психічним здоров’ям.

"ЦРУ вважає його смерть приватною сімейною трагедією родини Глосс, а не питанням національної безпеки", — йдеться у заяві.

Телеканал нагадує, що Віткофф брав участь у саміті Дональда Трампа з Путіним на Алясці у п’ятницю, сидячи поруч із президентом США. В інтерв’ю CNN він розповів, що лідери досягли "доленосних домовленостей" щодо гарантій безпеки для України, хоча залишаються питання, наскільки серйозно Путін налаштований на мир.

Цього місяця Віткофф також відвідав Москву для зустрічі з Путіним, а також раніше брав участь у переговорах з високопосадовцями Росії та України, які відбувалися в Саудівській Аравії, щоб просунутися у напрямку завершення війни.